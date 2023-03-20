Генпрокуратура признала нежелательным британский «Институт государственного управления»

Генпрокуратура по результатам проверки признала нежелательной деятельности британского «Института государственного управления» на территории России. В ведомстве сообщили, что работа института представляет угрозу «основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства».

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В ведомстве указали, что функционеры организации допускали в отношении РФ «агрессивную» и «милитаристскую» риторику. «При участии организации фабриковались "доказательства" вмешательства Российской Федерации во внутренние дела европейских государств, организовывались русофобские конференции и готовились соответствующие документы»,— указали в Генпрокуратуре.

Информацию о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст для обновления перечня иностранных и международных НКО, деятельность которых признана на территории РФ нежелательной.

15 марта генеральный прокурор страны Игорь Краснов сообщил, что за 2022 год в России запретили или признали нежелательными 40 международных организаций. Позднее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал использование НКО «излюбленным методом» борьбы противников России в гибридной войне.

Григорий Лейба