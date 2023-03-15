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Коммерсантъ FM
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В России за год запретили или признали нежелательными 40 международных организаций

За 2022 год в России запретили деятельность 17 международных неправительственных организаций (НПО), сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов в ходе расширенной коллегии ведомства. Такую меру, по его словам, спровоцировал рост уровня «антироссийской пропаганды».

«В условиях специальной военной операции на первый план вышли вопросы безопасности государства и граждан. Желающих нарушить спокойствие россиян, посеять страх и панику много. Используемые ими приемы с каждым разом все изощреннее. Кратно возросла антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным публичным акциям»,— указал генпрокурор.

Вместе с запретом деятельности 17 НПО еще 23 организации были признаны нежелательными. Помимо этого прокуратура внесла требования о блокировке 125 тыс. веб-страниц, которые, по данным ведомства, были связаны с распространением фейков о военной операции и мобилизации.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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