Центр подготовки водителей автобусов планируют открыть в Нижнем Новгороде

«Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ) планирует открыть учебный центр подготовки водителей автобусов до конца 2023 года. Сейчас идет процедура оформления учреждения, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Ожидается, что учебный центр будет готовить водителей категории D и проводить повышение квалификации.

Дефицит водителей в НПАТе к концу 2022 года вырос до 45%. Чтобы привлечь на работу новых сотрудников, предприятие увеличило зарплаты водителей на 30% и стало предоставлять иногородним сотрудникам общежития в пансионате «Зеленый город».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «За рулем остались стойкие».

Елена Ковалева