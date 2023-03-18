С центральной улицы Ярославля уберут дома-шале

С улицы Кирова в Ярославле планируется убрать домики-шале с сувенирами. Об этом сообщил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Кирова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Улица Кирова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам бизнес-омбудсмена поручение демонтировать шале поступило от мэра Ярославля Артема Молчанова. Собственником домиков выступает АО «Центр». 8 торговых точек, которые размещались на улице Кирова с 2017 года, должны исчезнуть до 1 мая. Арендаторам шале предлагают переехать на улицу Революционная, но они хотели бы остаться.

«У мэрии свои аргументы. В частности, что ул. Кирова входит в зону, охраняемую ЮНЕСКО, и расположенные там торговые объекты размером 3х3 метра не соответствуют Проекту зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Что страдает визуальное направление на Знаменскую башню с Советской площади, которое проходит через ул. Кирова. Что нарушается законодательство. И, наконец, что многие ярославцы недовольны торговлей на главной городской улице»,— рассказал Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен предлагает городским властям «не рубить с плеча», подумать о начинающемся туристическом сезоне и предложить торговцам сувенирами рентабельные места для реализации своего товара. Также уполномоченный намерен направить обращение к губернатору Ярославской области по данному вопросу.

Андрей Иванов