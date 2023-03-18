Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С центральной улицы Ярославля уберут дома-шале

С улицы Кирова в Ярославле планируется убрать домики-шале с сувенирами. Об этом сообщил региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Альфир Бакиров.

Улица Кирова в Ярославле

Улица Кирова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Улица Кирова в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам бизнес-омбудсмена поручение демонтировать шале поступило от мэра Ярославля Артема Молчанова. Собственником домиков выступает АО «Центр». 8 торговых точек, которые размещались на улице Кирова с 2017 года, должны исчезнуть до 1 мая. Арендаторам шале предлагают переехать на улицу Революционная, но они хотели бы остаться.

«У мэрии свои аргументы. В частности, что ул. Кирова входит в зону, охраняемую ЮНЕСКО, и расположенные там торговые объекты размером 3х3 метра не соответствуют Проекту зон охраны объектов культурного наследия Ярославля. Что страдает визуальное направление на Знаменскую башню с Советской площади, которое проходит через ул. Кирова. Что нарушается законодательство. И, наконец, что многие ярославцы недовольны торговлей на главной городской улице»,— рассказал Альфир Бакиров.

Бизнес-омбудсмен предлагает городским властям «не рубить с плеча», подумать о начинающемся туристическом сезоне и предложить торговцам сувенирами рентабельные места для реализации своего товара. Также уполномоченный намерен направить обращение к губернатору Ярославской области по данному вопросу.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...