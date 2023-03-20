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Коммерсантъ FM
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ОДКБ признала выборы в Казахстане соответствующими международным нормам

Парламентские выборы в Казахстане были проведены в соответствии с международными нормами и национальным законодательством. Об этом сказал координатор миссии Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), замглавы комиссии по безопасности нижней палаты парламента Белоруссии Александр Маркевич.

Фото: Пресс-служба ПА ОДКБ

Фото: Пресс-служба ПА ОДКБ

В ходе брифинга он сообщил, что миссия ОДКБ признает итоги парламентских выборов, которые подведет ЦИК Казахстана. «Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей»,— рассказал господин Маркевич (цитата по ТАСС).

Досрочные выборы депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные представительные органы) прошли вчера, 19 марта. Явка составила 54,09%. В выборах принимают участие все семь зарегистрированных в стране партий: «Аманат», «Ауыл», «Республика», Народная партия Казахстана, «Байтак», «Ак жол», Общенациональная социал-демократическая партия. Exit polls показали, что лидирует правящая «Аманат» с 53,33–54,42%.

Подробнее о выборах читайте в публикации «Ъ» «Казахстан ждут очередные внеочередные».

Лаура Кеффер

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