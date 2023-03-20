Глава Башкирии прокомментировал падение купола мечети Ар-Рахим

Причиной падения купола с минарета недостроенной мечети Ар-Рахим 13 марта (возводится с 2007 года, четыре купола были установлены на высоте 60 м в 2014 году) могло стать нарушение конструкции при установке или отсутствие консервации объекта в соответствии с требованием строительных норм, доложил на оперативном совещании в правительстве республики советник главы Башкирии по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саетов.

По словам господина Саетова, по поручению Радия Хабирова достигнута договоренность о проведении строительной экспертизы состояния и, при необходимости, проведения работ по укреплению оставшихся трех куполов. Поскольку поврежденный элемент купола восстановлению не подлежит, между Духовным управлением мусульман Башкирии и заводом-изготовителем ранее установленных конструкций ЗАО «Грант» из Ростовской области заключен договор на изготовление и установку нового купола.

Радий Хабиров просил не верить «некоторым глупым предрассудкам», возникшим на фоне падения купола. «Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны ясно понимать, что суеверия — это грех. У любой проблемы есть конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще понятия разгильдяйства или глупость, халатность по отношению к строительству подобного объекта», — прокомментировал Радий Хабиров.

Глава республики также попросил не подходить к нему с вопросом о продолжении строительства мечети до окончания первой половины 2025 года: «Денег нет. Мы должны ясно понимать, что у нас есть расходы на более серьезные задачи, которые выполняют наши ребята на специальной военной операции».

Карина Мамаева

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