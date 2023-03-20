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Коммерсантъ FM
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Курс доллара превысил 77 рублей, евро — 82 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже растет на 0,4%, до 77,37 руб./$. Евро дорожает на 0,46%, до 82,3 руб./€. Курс юаня поднимается на 0,35%, до 11,2 руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Индекс Мосбиржи вырос на 1,76%, до 2363,6 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,16%, до 959,99 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе доллар превысил 77 руб. впервые с 20 апреля 2022 года. Рубль падает по отношению к доллару и евро с начала зимы. По итогам февраля реальный эффективный курс рубля снизился на 5,1%.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Коррекция машин».

Курс доллара. Прогноз на 20–24 марта

Курс доллара. Прогноз на 20–24 марта

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Лаура Кеффер

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