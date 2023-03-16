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Коммерсантъ FM
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Доллар превышал 77 рублей впервые с 20 апреля

На торгах на Мосбирже курс доллара поднялся выше 77 руб./$ впервые с 20 апреля 2022 года, следует из данных торгов. К 12:25 мск доллар торговался по курсу 77,31 руб./$. К 12:35 доллар снизил рост, торгуясь по курсу 76,43 руб./$.

Курс евро поднялся выше 82 руб./€ впервые с 21 апреля прошлого года. К 12:25 мск валюта торговалась по курсу 82,5 руб./€, к 12:35 — 81,24 руб./€.

В последние дни рубль по отношению к доллару и евро продолжает слабеть. В ходе торгов 10 марта курса евро поднялся выше 81 руб./€ впервые с 22 апреля 2022 года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Олеся Павленко

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