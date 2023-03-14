Реальный эффективный курс рубля в феврале снизился на 5,1%

В феврале 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 5,1% в сравнении с январем. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центрального банка РФ.

За два месяца 2023 реальный эффективный курс рубля снизился на 11,8%. Средний номинальный курс доллара США к рублю за февраль составил 73,00. Курс евро – 78,33.

Рубль плавно падает по отношению к доллару и евро с начала зимы. 10 марта Курс евро на Мосбирже впервые с весны прошлого года добрался до отметки 81 руб.

Подробнее о перспективах российской валюты – в материале «Ъ FM» «Рубль следует за трендом».

Григорий Лейба