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Коммерсантъ FM
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Реальный эффективный курс рубля в феврале снизился на 5,1%

В феврале 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 5,1% в сравнении с январем. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центрального банка РФ.

За два месяца 2023 реальный эффективный курс рубля снизился на 11,8%. Средний номинальный курс доллара США к рублю за февраль составил 73,00. Курс евро – 78,33.

Рубль плавно падает по отношению к доллару и евро с начала зимы. 10 марта Курс евро на Мосбирже впервые с весны прошлого года добрался до отметки 81 руб.

Подробнее о перспективах российской валюты – в материале «Ъ FM» «Рубль следует за трендом».

Григорий Лейба

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