Премьер Камбоджи предупредил о риске ядерной войны из-за ордера МУС на арест Путина

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен считает, что решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина увеличивает риск ядерной войны и ведет к эскалации конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хун Сен

Фото: Cindy Liu / Reuters Хун Сен

Фото: Cindy Liu / Reuters

Хун Сен полагает, что ордер на арест Путина усложнит процесс мирного урегулирования украинского кризиса. «Этот ордер МУС на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине, особенно перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, во время которого он, как ожидается, выступит посредником в продвижении мира»,— сообщил глава правительства Камбоджи в голосовом сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Политик назвал решение МУС шокирующим политическим событием, которое будет иметь масштабные геополитические последствия в Европе и мире. «Как теперь Путин сможет вести переговоры о мире, когда другая сторона угрожает ему арестом?» — задался вопросом Хун Сен, подчеркнув, что Путин «руководит страной с тысячами единиц ядерного оружия».

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины.

Кремль назвал решение суда ничтожным с точки зрения права и напомнил о том, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возмутительной и неприемлемой постановку вопроса о возможном аресте господина Путина.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов