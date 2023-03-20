В России за год значительно подорожали рыбные консервы

Рыбные консервы из скумбрии и сайры в России за год подорожали на 20–22%, из тунца — на 19%, шпрот — на 14%, из кильки — на 10%, Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на подсчеты компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По ее данным, в феврале средняя цена консервы из скумбрии в несетевой рознице составила 171 руб. за банку (350 г), из сайры и тунца — 224 руб. и 261 руб. соответственно, из шпрот — 247 руб. Самой доступной в цене была килька в томатном соусе — 115 руб. «За месяц килька даже подешевела на 1%»,— добавили в «Эвоторе».

Председатель Рыбного союза Александр Панин утверждает, что на рост себестоимости рыбных консервов влияет подорожание жести на фоне санкций. По его словам, в себестоимости доля консервной банки и крышки доходит до 35–37%. Отдельно он уточнил, что вылов сайры кратно снизился по всему миру «по биологическим причинам», а в России его сейчас вообще нет.

В Национальном рейтинговом агентстве прогнозировали, что резкий рост цен и сложности с импортом грозят снижением доли лососевых в структуре потребления рыбы в России. Объем рынка красной рыбы уже мог сократиться после продуктового эмбарго в 2014 году, а сейчас покупатели переключаются на более дешевые виды. На этой фоне рыбопромышленники ищут новые возможности расширения сбыта.

Подробности — в материале «Ъ» «На хека ставят импортные сети».

Лаура Кеффер