Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Южная Корея и США проводят учения по высадке морского десанта

Военные Южной Кореи и США начали крупномасштабные учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. Учения получили название Ssangyong, они проводятся впервые с 2018 года, сообщает корейский телеканал KBS.

Фото: Ahn Young-joon / AP

Фото: Ahn Young-joon / AP

В учениях принимают участие военно-морские силы и корпус морской пехоты. Они продлятся до 3 апреля, их проводят в рамках учений Freedom Shield, стартовавших 13 марта. В маневрах задействовано около 30 кораблей, 70 самолетов и вертолетов, а также десантники.

Учения двух стран начались на фоне запуска северокорейских ракет и обострения ситуации в регионе. В ответ на это 14 марта КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности. 16 марта она также запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17».

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...