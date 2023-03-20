Южная Корея и США проводят учения по высадке морского десанта

Военные Южной Кореи и США начали крупномасштабные учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря. Учения получили название Ssangyong, они проводятся впервые с 2018 года, сообщает корейский телеканал KBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahn Young-joon / AP Фото: Ahn Young-joon / AP

В учениях принимают участие военно-морские силы и корпус морской пехоты. Они продлятся до 3 апреля, их проводят в рамках учений Freedom Shield, стартовавших 13 марта. В маневрах задействовано около 30 кораблей, 70 самолетов и вертолетов, а также десантники.

Учения двух стран начались на фоне запуска северокорейских ракет и обострения ситуации в регионе. В ответ на это 14 марта КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет средней дальности. 16 марта она также запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17».

Об обострении ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Корейским ракетам открылся океан возможностей».

Лаура Кеффер