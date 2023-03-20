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Коммерсантъ FM
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Миронов: объединение СРЗП и КПРФ состоится, но не при нынешнем руководстве коммунистов

Лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов уверен, что его партия в будущем объединиться с КПРФ, но при другом руководстве коммунистов. По его словам, переговоры об этом очно и заочно, публично и непублично ведутся постоянно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов летом 2022 года допускал объединение с СРЗП, если справороссы готовы выполнять программу коммунистов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве коммунистов. <...> У нас немало близких по духу законодательных инициатив. Поэтому предпосылки для объединения есть»,— сказал господин Миронов «РИА Новости».

Летом господин Миронов и господин Зюганов высказывались по вопросу объединения их партий. Лидер СРЗП назвал это неизбежным в исторической перспективе. Однако в КПРФ считают, что эсеры не идут на выполнение требуемых условий.

Подробнее о разногласиях — в материале «Ъ» «Борьбе противоположностей не хватает единства».

Леонид Уварчев

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