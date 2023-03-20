Краевые власти создали оператора мусорных проектов

ООО «Полигон твердых бытовых отходов города Березники» переименовано в ООО «Пермский краевой экологический оператор» (ПКЭО). По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 6 марта. Кроме того, 15 января у общества сменился руководитель — вместо Петра Лапаева гендиректором компании был назначен Иван Крайнов, прежде занимавший должность замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В краевом минЖКХ, которое с осени прошлого года является учредителем ООО, сообщили, что ПКЭО будет заниматься обработкой, обезвреживанием, захоронением и утилизацией отходов.

Компания эксплуатирует расположенный в Березниках мусорный полигон. Еще осенью 2021 года власти Березников решили передать копанию в краевую собственность.

По информации источника на рынке вывоза ТБО, экологический оператор будет претендовать на реализацию всех мусорных проектов в регионе, которые будут проводиться в рамках национального проекта «Чистая страна». Одним из таких будет реконструкция полигонов в Березниках и Чайковском, поделился с «Ъ-Прикамье» источник.