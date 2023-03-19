Блогер-сыроед Лютый арестован по статье об истязании младенца

Лазаревский районный суд арестовал блогера-сыроеда Максима Лютого из Санкт-Петербурга на два месяца по делу об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Следствие считает блогера причастным к смерти младенца, которого родила его 33-летняя сожительница. Об этом сообщила объединенная пресс-службе судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Максима Лютого Фото: Соцсети Максима Лютого

11 февраля 2023 года 33-летняя женщина родила ребенка без помощи врачей в квартире в поселке Вардане Лазаревского района Краснодарского края. Младенца не регистрировали в ЗАГСе и не приносили на осмотр в больницу. По данным следствия, обвиняемый не менее трех раз забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи. «В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи» мать и ее сожитель-блогер повезли его в больницу, но ребенок умер по дороге.

Женщине было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), ее отправили под домашний арест на 10 суток. Изначально Максим Лютый проходил по делу подозреваемым. 8 марта, когда его везли на следственные действия, он попытался выпрыгнуть из полицейской машины, в связи с чем ему назначили 10 суток административного ареста за неповиновение полицейским. 18 марта он стал подозреваемым и был задержан.

Максим Лютый позиционирует себя как тренер личностного роста. Он ведет блог в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской), где рассказывает про диету на основе сырых продуктов. У него 64 тыс. подписчиков в Instagram. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», блогер переехал в Сочи и основал там эзотерический клуб «Живой человек».

Анастасия Ларина