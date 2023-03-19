Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блогер-сыроед Лютый арестован по статье об истязании младенца

Лазаревский районный суд арестовал блогера-сыроеда Максима Лютого из Санкт-Петербурга на два месяца по делу об истязании младенца (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Следствие считает блогера причастным к смерти младенца, которого родила его 33-летняя сожительница. Об этом сообщила объединенная пресс-службе судов Кубани.

Фото: Соцсети Максима Лютого

Фото: Соцсети Максима Лютого

11 февраля 2023 года 33-летняя женщина родила ребенка без помощи врачей в квартире в поселке Вардане Лазаревского района Краснодарского края. Младенца не регистрировали в ЗАГСе и не приносили на осмотр в больницу. По данным следствия, обвиняемый не менее трех раз забирал младенца у матери и на сутки лишал его пищи. «В связи с ухудшением состояния здоровья младенца и его длительным отказом от пищи» мать и ее сожитель-блогер повезли его в больницу, но ребенок умер по дороге.

Женщине было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), ее отправили под домашний арест на 10 суток. Изначально Максим Лютый проходил по делу подозреваемым. 8 марта, когда его везли на следственные действия, он попытался выпрыгнуть из полицейской машины, в связи с чем ему назначили 10 суток административного ареста за неповиновение полицейским. 18 марта он стал подозреваемым и был задержан.

Максим Лютый позиционирует себя как тренер личностного роста. Он ведет блог в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской), где рассказывает про диету на основе сырых продуктов. У него 64 тыс. подписчиков в Instagram. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», блогер переехал в Сочи и основал там эзотерический клуб «Живой человек».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...