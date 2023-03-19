Истребители НАТО сопроводили российские военные самолеты у границ Эстонии

Британские и немецкие истребители Eurofighter Typhoon поднимались в воздух из-за приближения российских военных самолетов к границам воздушного пространства Эстонии, сообщили военно-воздушные силы Соединенного Королевства. Утверждается, что Typhoon сопровождали военно пассажирский Ту-134, который следовали вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27. Россия это никак не комментировала.

«Мы были подняты на перехват самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Эстонии. Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО»,— сказал представитель британских ВВС Ричард Лиск. Его слова приводятся на сайте ВВС Великобритании.

Инцидент произошел еще 17 марта. Великобритания и Германия ведут совместное патрулирование неба над Эстонией. В середине марта истребители этих стран сопровождали российские самолеты Ил-78 и Ан-14 у границ воздушного пространства Эстонии.

Леонид Уварчев