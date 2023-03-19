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Коммерсантъ FM
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Минэнерго Турции ожидает начала поставок черноморского газа до конца апреля

Газ с черноморского месторождения Сакарья начнет поступать местным потребителям в Турции до конца апреля, сообщил глава Минэнерго Фатих Донмез. Власти ожидали начала поставок в марте, но срок сдвинулся из-за землетрясения.

«Мы следовали плану, но произошла задержка из-за землетрясений. Планируем начать поставки к концу апреля»,— сказал господин Донмез телеканалу TRT.

Месторождение Сакарья было открыто в 2020 году. Его запасы оцениваются в 400 млрд кубометров газа. На первых этапах с него планируют получать около 10 млн кубометров в сутки. К 2027–2028 годах показатель должен быть увеличен до 40 млн кубометров.

Леонид Уварчев

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