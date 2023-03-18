«РИА Новости»: разрешивший вывесить флаги Украины экс-проректор РУДН уволился по собственному желанию

Бывший проректор РУДН по работе со студентами Сергей Базавлук на заседании ученого совета 13 марта сказал, что решил уйти из вуза по собственному желанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Господин Базавлук подвергся критике после того, как в сети появились фотографии с выставки землячества Украины, на которой были вывешены флаги страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Сергея Базавлука Фото: Соцсети Сергея Базавлука

«В понедельник Сергей Викторович Базавлук выступил на ученом совете и сделал заявление о том, что он принял решение уйти с должности по собственному желанию»,— сказал собеседник агентства.

В конце февраля несколько Telegram-каналов написали, что в главном корпусе РУДН вывесели флаг Украины, там также проходила выставка украинского землячества. 1 марта замглавы Минобрнауки Константин Могилевский рассказал ТАСС, что ведомство проводит служебную проверку. Он также назвал недопустимым вывешивание украинского флага. 17 марта новым проректором РУДН по работе со студентами стал Михаил Кацарский.

Господин Базавлук в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что вуз объединяет людей разных национальностей, однако все акцентируют внимание на украинском флаге. Он отметил, что понимает людей, которые подняли эту «информационную волну».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба дружбой, а флаги врозь».

Олеся Павленко