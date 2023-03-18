Зеленский ввел санкции против Асада

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 300 физических лиц и 141 юридического лица. Среди них — президент Сирии Башар Асад, премьер-министр страны Хусейн Арнус и глава МИДа Фейсал Микдад. Документ опубликован на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gleb Garanich, Reuters Фото: Gleb Garanich, Reuters

Большинство фигурантов списка — граждане России, работающие в предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В него также вошли российские научно-производственные, судостроительные предприятия и компании авиационной отрасли. Под санкции также попали несколько граждан Ирана и компаний из этой страны.

Срок действия санкций — 10 лет. Они включают в себя блокировку активов этих людей и компаний на Украине, запрет на въезд в страну и другие ограничения.

На этой неделе Башар Асад посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также заявил, что поддерживает решение Москвы ввести войска на Украину и признает присоединение четырех новых регионов к России.

Что происходит на 388-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко