В Ярославской области объявлена вакцинация от гепатита

Главный санитарный врач ярославской области Александр Звягин объявил о проведении вакцинации отдельных категорий работников от гепатита А. Тексты постановлений управления Роспотребнадзора от 21 февраля и 1 марта опубликованы на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вакцинация в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Вакцинация в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Главный санитарный врач региона отмечает рост в 3,2 раза средней заболеваемости гепатитом А в феврале 2023 года. А также регистрацию «очагов гепатита А» среди населения Ярославской области. В связи с этим принято решение о проведении вакцинации.

«Организовать вакцинацию по эпидемическим показаниям контактных лиц в очагах вирусного гепатита А, работников (сотрудников),участвующих в процессе транспортировки, приемки, хранения, приготовления (производства) и реализации пищевых продуктов и продукции общественного питания предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также работников обслуживающих водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети»,— говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Местным властям предложено усилить контроль за качеством питьевой воды. В марте, апреле и мае водопроводные станции Ярославской области должны проверяться по «вирусологическим показателям антиген вирусного гепатита А».

Андрей Иванов