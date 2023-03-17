Правительство Ярославской области: больницы региона готовы к проведению реабилитации участников СВО

В Ярославской области медицинские учреждения готовы к проведению медицинской реабилитации участников СВО, уволенных с военной службы по состоянию здоровья и получивших ранения. Работа организована на базе Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, больниц №2 и имени Н.А. Семашко и ООО «Центр диагностики и профилактики плюс» при участии регионального депздрава. Губернатор Михаил Евраев поручил при необходимости обеспечить включение в процесс и других организаций. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Окажем всю необходимую помощь ветеранам военной службы. После принятия военной медицинской комиссией решения об увольнении и прибытия к месту постоянной дислокации жители региона смогут пройти реабилитацию на базе наших учреждений»,— сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский.

Средний курс лечения от 14 до 18 дней, однако сроки могут быть продлены. Реабилитацию проводят команды, состоящие из врачей разных специальностей. Также господин Луганский отметил, что военнослужащие, которые находятся в отпуске по болезни, тоже могут получить амбулаторное лечении или экстренную и неотложную помощь в медицинских организациях региона.

Правительством области в рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2022 – 2024 годы предусмотрено дооснащение отделений медицинской реабилитации. В 2022 году в клиническую больницу имени Н.А. Семашко уже поставлено 72 единицы современного оборудования. В 2023 – 2025 годах будет продолжено дооснащение отделений реабилитации областного госпиталя ветеранов войн и клинической больницы №2.

Алла Чижова