SVB Financial подала заявление на защиту от кредиторов

SVB Financial Group, в которую раньше входил Silicon Valley Bank (SVB), подала в суд по банкротствам Южного округа Нью-Йорка заявление о защите в соответствии со ст. 11 закона о банкротстве США. Эта процедура предусматривает возможность реорганизации компании в условиях защиты от кредиторов.

В прошлую пятницу SVB объявил о банкротстве. Крах банка с активами $212 млрд, несколько десятилетий работавшего с американскими стартапами, оказался крупнейшим с финансового кризиса 2008 года. Он повлек за собой закрытие еще одного банка, падение акций многих банков и технологических компаний и общую растерянность финансовой отрасли. Акционеры SVB уже подали иск о мошенничестве к SVB Financial.

В своем заявлении SVB Financial подчеркивает, что она больше не связана с самим SVB, который теперь находится под управлением Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Она распродает часть активов банка, чтобы выплатить деньги его вкладчикам. У SVB Financial остались некоторые другие активы группы. Часть из них не входит в список активов для защиты от банкротства, и их компания выставляет на аукцион — в их числе инвесткомпания SVB Capital и брокерская фирма SVB Securities. В заявлении SVB Financial сообщила, что располагает ликвидностью $2,2 млрд при долге $3,3 млрд и акциях на сумму $3,7 млрд.

Яна Рождественская