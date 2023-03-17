В 2022 году бюджет Сочи достиг почти 27 млрд рублей

В 2022 году бюджет Сочи достиг рекордных значений и составил 26,8 млрд руб., что в 1,5 раза превысило плановые назначения. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

«Для решения всех социально-значимых вопросов в городе выстроена четкая работа по увеличению бюджетных показателей. Впервые за весь постолимпийский период жизни курорта мы говорим о бюджете развития, более половины всех расходов в 2022 году имели социальную направленность»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В прошлом году Сочи из федерального и краевого бюджета привлек рекордные 8,2 млрд руб. Курорт впервые стал лидером в регионе по показателю долговой устойчивости. В 2022 году бюджетные инвестиции в объекты городской инфраструктуры увеличили вдвое. В 2023 году курорт получит почти 28 млрд руб. межбюджетных трансфертов в рамках 16 госпрограмм.

Сейчас Сочи формирует почти 52% объемов санаторно-курортных услуг Кубани, 16% оборота розничной торговли, 13% объемов строительных работ и 6% транспортных услуг. Рост санаторно-курортной сферы в Сочи в прошлом году составил 18%, транспортной — 32%, сферы строительства — 20%. Городские предприятия и организации увеличили объемы производства товаров и услуг на 12%. По данным первого вице-губернатора Кубани Игоря Галась, вклад города в объем базовых отраслей экономики края составил более 530 млрд руб. Сейчас Сочи формирует 10% ВРП края.

Курорт за год принял рекордные 7,2 млн туристов. В консолидированный бюджет Кубани туриндустрия Сочи принесла более 6 млрд руб. Сейчас на сопровождении в мэрии находится 44 инвестпроекта на 404 млрд руб. Большинство из них касается санаторно-курортной сферы. Их реализация позволит создать более 22 тыс. новых рабочих мест.

Власти увеличили расходы на экологию более чем вдвое, до почти 1,8 млрд руб. За прошлый год на курорте благоустроили около 140 объектов городской инфраструктуры и восстановили 30 общественных пространств по новым экостандартам. Кроме того, было установлено 13 зарядных станция для электротранспорта, в этом году планируют установить еще 18.

На поддержку участников СВО и их семей только в денежном выражении направили более 18 млн руб. Также им помогают в решении бытовых вопросов. Всего для них в городе ввели 11 муниципальных мер соцподдержки.

В городе продолжается разработка проекта генплана. От жителей было направлено более 3 тыс. предложений. Сейчас документ проходит общественные обсуждения. До марта 2024 года на курорте утвердят границы исторических центров во всех четырех районах, а также завершат благоустройство и реконструкцию нескольких объектов. В 2023 году планируется выполнить более 30 проектов благоустройства, построить и обновить 80 детских и многофункциональных спортивных площадок. Количество строящихся и проектируемых соцобъектов в Сочи в этом году достигнет 38.

В этом году в Сочи впервые применяют практику строительства новых домов по нацпроекту для расселения жителей из аварийного фонда. До конца 2023 года планируется завершить строительство домов в Лазаревском и Центральном районах. В них намерены переселить около 428 семей или более 1 тыс. человек, проживающих в 50-ти аварийных домах.

Татьяна Ручкина

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