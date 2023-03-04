В проекте нового генплана Сочи учтены более трех тысяч предложений горожан

В проекте нового генерального плана Сочи, который выносится на общественное обсуждение, учтены более трех тысяч предложений горожан. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Копайгородский.
Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского
Предложения и замечания к документу были сделаны сочинцами в ходе общения с работниками администрации и местными депутатами, рассказал мэр в своем Telegram-канале.
Сейчас администрация Сочи готовится к запуску общественных обсуждений по проекту нового генплана города. Сотрудники мэрии и члены градсовета обсудят документ на сходах с местными жителями.
«Ознакомить с проектом Генплана важно как можно больше сочинцев. Если поступят новые замечания, каждое отдельно обсудим с разработчиками. И затем проект направим на согласование в федеральные структуры и ведомства. Окончательно новый Генплан планируется принять осенью»,— написал градоначальник.
Общественные обсуждения по проекту нового генплана Сочи пройдут в городе с 9 по 21 марта.
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