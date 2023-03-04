В проекте нового генплана Сочи учтены более трех тысяч предложений горожан

В проекте нового генерального плана Сочи, который выносится на общественное обсуждение, учтены более трех тысяч предложений горожан. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского

Telegram-канал главы Сочи Алексея Копайгородского



Предложения и замечания к документу были сделаны сочинцами в ходе общения с работниками администрации и местными депутатами, рассказал мэр в своем Telegram-канале.

Сейчас администрация Сочи готовится к запуску общественных обсуждений по проекту нового генплана города. Сотрудники мэрии и члены градсовета обсудят документ на сходах с местными жителями.

«Ознакомить с проектом Генплана важно как можно больше сочинцев. Если поступят новые замечания, каждое отдельно обсудим с разработчиками. И затем проект направим на согласование в федеральные структуры и ведомства. Окончательно новый Генплан планируется принять осенью»,— написал градоначальник.

Общественные обсуждения по проекту нового генплана Сочи пройдут в городе с 9 по 21 марта.

Михаил Волкодав

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