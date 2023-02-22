В Сочи построят многоквартирные дома для переселения жителей из аварийного фонда

В Центральном и Лазаревском районах Сочи планируют построить многоквартирные дома для переселения горожан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что в проекте нового генплана курорта отметили участки, на которых возможно построить типовые многоквартирные дома для переселения жителей. В 2022–2023 годах в городе планируют расселить 50 аварийных домов площадью более 11 тыс. кв. м. В 419 квартирах проживают 1055 человек.

Всего в краевую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2019–2023 годы включено 53 многоквартирных дома. Их признали аварийными до 2017 года.

«В вопросах сокращения аварийного фонда и переселения сочинцев в комфортное жилье налажено взаимодействие администрации города с федеральными и краевыми структурами. Работу по исполнению национального проекта "Жилье и городская среда" ведем при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева»,— отметил Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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