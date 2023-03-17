Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

Уроженец Ярославской области Евгений Малков погиб во время специальной военной операции, сообщили в региональном правительстве. Как отметили региональные власти, мужчина был призван по мобилизации и посмертно награжден орденом Мужества.
Леонтьевская церковь в Ярославле
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
У 39-летнего мужчины остались жена и сын. Траурные мероприятия пройдут 20 марта в 11:00 в Храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.
«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве.