Мобилизованный из Ярославской области погиб в СВО

Уроженец Ярославской области Евгений Малков погиб во время специальной военной операции, сообщили в региональном правительстве. Как отметили региональные власти, мужчина был призван по мобилизации и посмертно награжден орденом Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

У 39-летнего мужчины остались жена и сын. Траурные мероприятия пройдут 20 марта в 11:00 в Храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова