В Ярославле заработает единый телефон по мобилизации, транспорту и записи в поликлиники

В Ярославской области будет работать единый колл-центр, посвященный вопросам частичной мобилизации, транспортной реформе и записи на прием в лечебные учреждения. Аукцион по поиску подрядной организации по обслуживанию единого номера объявил региональный департамент информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единый колл-центр в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Единый колл-центр в Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Из документации к аукциону следует, что ярославцы будут звонить по единому номеру 122. По данному телефону будут оказываться консультационные услуги по проблемам частичной мобилизации граждан, приниматься жалобы по транспортному обслуживанию населения, оформляться запись на прием в поликлинику и к врачам узких специальностей. Определен и перечень специалистов, к которым запишут по единому номеру. В их числе врачи общей практики, терапевты-участковые, гинекологи, дерматологи, венерологи, оториноларингологи, офтальмологи, психиатры, стоматологи, урологи, фтизиатры, хирурги. При записи на прием предлагается рассылка смс-оповещений.

Телефон горячей линии должен работать круглосуточно, семь дней в неделю. Допускается возможность переадресации звонка к дежурному специалисту Министерства обороны, станцию скорой медицинской помощи. При срыве звонка оператор должен провести дозвон. Объем входящих звонков определен до 5 тыс. в сутки, в месяц возможна рассылка до 400 тыс. смс.

«Среднее время ожидания ответа – не более 60 сек. Нормативное максимальное время ожидания ответа – не более 120 сек. Среднее время, в течение которого осуществляется опрос обратившегося – 180 сек. При объёме входящих звонков более 5000 звонков в сутки допускается отклонение от установленных нормативов»,— говорится в техническом задании для подрядчика, которому предстоит организовать ярославский колл-центр.

Стоимость контракта с подрядной организацией может составить 57,2 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 марта, победитель будет определен 28 марта. Срок оказания услуги определен с 20 апреля по 30 ноября 2023 года.

Андрей Иванов