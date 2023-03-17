В «Башкиравтодоре» прошла выемка документов

Сотрудники УФСБ по Башкирии провели выемку документов в офисе АО «Башкиравтодор», сообщают «Пруфы» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, оперативников интересуют документы, связанные с субподрядными сделками «Башкиравтодора».

Получить комментарии в «Башкиравтодоре» не удалось: мобильные телефоны генерального директора компании Ильдара Юланова и пресс-секретаря Марселя Байдавлетова были недоступны.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Единственным акционером является Башкирия. В 2021 году выручка компании составила 9,85 млрд руб., убыток — 1,4 млрд руб.

Венера Хисамова

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