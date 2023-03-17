Облсуд оставил в силе арест Евгения Ройзмана за репост ролика во «Вконтакте»

Свердловский облсуд оставил под арестом до 30 марта экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом), ранее признанного виновным в демонстрации экстремистской символики за репост ролика во «Вконтакте». Защита намерена обжаловать это решение, рассказал адвокат Владислав Идамжапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (справа) и его адвокат Владислав Идамжапов (в центре) во время заседания суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (справа) и его адвокат Владислав Идамжапов (в центре) во время заседания суда.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Облсуд удовлетворил ходатайства адвоката о приобщении к материалам дела правил пользования сайтом «Вконтакте» и об опросе специалиста из IT-корпорации «СКБ Контур». Специалист разъяснил правила размещения публикации во «Вконтакте». По его словам, чтобы попасть в сеть «Вконтакте», нужно зарегистрироваться. Нельзя опубликовать запись в сообществе от имени сообщества, не являясь редактором.

«По моему мнению, судом первой инстанции допущены ошибка. Суд признал Ройзмана виновным в публичной демонстрации. Но суд не сказал, как он совершил это правонарушение»,— утверждал господин Идамжапов. Напомним, сам Евгений Ройзман заявлял, что не зарегистрирован в данной социальной сети и не мог разместить на странице «Евгений Ройзман» ролик «За что Путин сажает Навального?», где демонстрируется значок экстремистской организации.

Как пояснил «Ъ-Урал» Владислав Идамжапов, административный арест не должен повлиять на изменение меры пресечения по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в отношении политика. По его словам, пост был сделал в феврале 2022 года, то есть до избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий, в частности запрета пользования телефоном и интернетом.

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Диана Сунагатуллина