Облсуд оставил в силе арест Евгения Ройзмана за репост ролика во «Вконтакте»

Свердловский облсуд оставил под арестом до 30 марта экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом), ранее признанного виновным в демонстрации экстремистской символики за репост ролика во «Вконтакте». Защита намерена обжаловать это решение, рассказал адвокат Владислав Идамжапов.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (справа) и его адвокат Владислав Идамжапов (в центре) во время заседания суда.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Облсуд удовлетворил ходатайства адвоката о приобщении к материалам дела правил пользования сайтом «Вконтакте» и об опросе специалиста из IT-корпорации «СКБ Контур». Специалист разъяснил правила размещения публикации во «Вконтакте». По его словам, чтобы попасть в сеть «Вконтакте», нужно зарегистрироваться. Нельзя опубликовать запись в сообществе от имени сообщества, не являясь редактором.
«По моему мнению, судом первой инстанции допущены ошибка. Суд признал Ройзмана виновным в публичной демонстрации. Но суд не сказал, как он совершил это правонарушение»,— утверждал господин Идамжапов. Напомним, сам Евгений Ройзман заявлял, что не зарегистрирован в данной социальной сети и не мог разместить на странице «Евгений Ройзман» ролик «За что Путин сажает Навального?», где демонстрируется значок экстремистской организации.
Как пояснил «Ъ-Урал» Владислав Идамжапов, административный арест не должен повлиять на изменение меры пресечения по уголовному делу о дискредитации ВС РФ в отношении политика. По его словам, пост был сделал в феврале 2022 года, то есть до избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий, в частности запрета пользования телефоном и интернетом.