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Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за репост ролика во «ВКонтакте»

Ленинский райсуд Екатеринбурга признал Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) виновным по ч.1. ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и арестовали на 14 суток.

Справа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) во время заседания суда

Справа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Справа бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как заявлялось в протоколе, во «ВКонтакте» на странице «Евгений Ройзман» был опубликован ролик «За что Путин сажает Навального?». В ролике якобы демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (в базе иноагентов), который признан экстремистской организацией и запрещен.

Сам Евгений Ройзман заявлял, что не зарегистрирован в данной социальной сети и не мог разместить пост. Его адвокат Владислав Идамжапов считает, что сотрудники полиции ошиблись. «Обвинение абсолютно незаконное. В полиции не учли один единственный факт — Евгений Вадимович никогда не пользовался данной социальной сетью»,— заявлял он «Ъ-Урал».

Напомним, полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга утром 16 марта.

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