Защита Евгения Ройзмана обжаловала его арест на 14 суток

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен в реестр иноагентов) Владислав Идамжапов подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда об аресте политика. «Постановление было обжаловано сегодня утром. Жалоба должна быть рассмотрено сегодня в Свердловском областном суде. Она основана на нескольких мыслях. Во-первых, в соответствии с правилами социальной сети "Вконтакте", да и правилам логики, человек, не имеющий персональной страницы в соцсети, не может разместить в группе пост или сделать репост. Суд этот момент упустил. Во-вторых, для того, чтобы сделать пост или репост в сообществе, нужно владеть как минимум правами либо редактора, либо быть владельцем или администратором сообщества, а Евгений Вадимович не являлся ни тем, ни другим», — рассказал «Ъ-Урал» Владислав Идамжапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов) во время суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (внесен в реестр иноагентов) во время суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Накануне Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток за репост ролика, содержащего символику экстремистской организации, в группе «Евгений Ройзман» в социальной сети «Вконтакте». Согласно протоколу полиции, в ролике демонстрируется значок «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован).

Сам Евгений Ройзман заявил, что не имеет отношения к этой группе, у него нет аккаунта в данной социальной сети ион не заходил туда «ни разу в жизни». «То, что Евгений Вадимович сейчас находится в спецприемнике, — это ошибка не только суда, но и полиции, которая на протяжении трех месяцев не запросила эту информацию (у соцсети – «Ъ-Урал»). По непонятной причине полиция не захотела этого делать, а решила привлечь к ответственности именно Евгения Вадимовича, который никогда не имел персональной странице в этой соцсети, чтобы сделать пост или репост. Да даже если бы страница была, он бы не мог сделать пост или репост в этом сообществе, не владея правами на это. У нас доказательства лежат на поверхности, но почему-то суд не захотел объективно и справедливо рассматривать это дело», — добавил господин Идамжапов.

Напомним, в августе 2022 года в отношении Евгения Ройзмана возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии (ч.1 ст.280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о СВО на Украине. Сейчас ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, а также посещать публичные места и мероприятия. Недавно стало известно, что расследование завершено, и суд может начаться в конце марта.

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