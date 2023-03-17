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Помощникам депутатов ярославской облдумы поднимут зарплату

В Ярославскую областную думу внесены поправки в закон, увеличивающие фонд оплаты труда помощников депутатов и их максимально возможную заработную плату. Текст поправок размещен на сайте Ярославской областной думы.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Поправки в областной закон «О государственных должностях» внесли председатель думы Михаил Боровицкий и его заместитель Николай Александрычев. Они касаются оплаты труда помощников депутатов. Предлагается ежемесячную зарплату помощника депутата поднять с 26700 до 28000 руб., а общий фонд оплаты труда помощников, которым располагает каждый депутат, сделать 83079 руб. в месяц.

Обе позиции уже корректировались в декабре 2021 года. Тогда зарплата помощников выросла с 25200 до 26700 руб., а ежемесячный фонд оплаты их труда подняли с 75000 до 79425 руб. Поправки сначала должны быть рассмотрены комитетом думы по депутатской деятельности, а потом вынесены на пленарное заседание областной думы.

Андрей Иванов

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