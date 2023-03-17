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В Москве арестовали начальника ГИБДД по Орловской области

Басманный райсуд Москвы заключил под стражу начальника управления ГИБДД по Орловской области полковника Александра Коршунова. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

Александр Коршунов

Александр Коршунов

Фото: МВД

Александр Коршунов

Фото: МВД

Вначале уголовные дела против него были возбуждены и расследовались управлением Следственного комитета России (СКР) по Орловской области. 9 марта расследование передали в Главное следственное управление СКР. После этого была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде, полковника задержали. По решению суда он заключен под стражу до 15 мая. Меру пресечения ужесточили из-за того, что он якобы продолжил заниматься преступной деятельностью.

Следствие считает, что в течение 12 лет Александр Коршунов через доверенное лицо управлял несколькими компаниями, которые благодаря его полномочиям получали различные льготы и преимущества. Также он якобы давал подчиненным указания о приоритетном принятии экзаменов на права у выпускников подконтрольной ему автошколы.

Эпизод о мошенничестве касается его работы в Орловском юридическом институте МВД. В СКР считают, что в 2017–2019 годах господин Коршунов вместе с коллегами не проводили должным образом занятия. Ущерб вузу следователи оценивают в 260 тыс. руб. Александр Коршунов вину не признает.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Полковник сделал бизнес на правах».

Сергей Толмачев, Воронеж

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