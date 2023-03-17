Набережную Которосли в Ярославле хотят превратить в музей-галерею под открытым небом

Российская академия художеств объявила об проведении Всероссийского конкурса проектов реконструкции нижнего яруса набережной реки Которосль в Ярославле. Условия конкурса размещены на официальном сайте академии художеств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижний ярус Которосльной набережной

Нижний ярус Которосльной набережной



Соорганизаторами конкурса выступили мэрия Ярославля и АНО «Культурный мост. Передвижные выставки», зарегистрированное в Ярославле. Работы на конкурс будут приниматься с 20 марта по 28 апреля 2023 года. Авторы должны представить оригинальный вариант реконструкции Которосльной набережной

«Предлагается превратить эту зону в своеобразный музей, галерею под открытым воздухом, где могли бы проводиться выставочные проекты, уличные фестивали, мастер-классы и другие творческие мероприятия»,— отмечается в «Положении о конкурсе».

Архитекторам предлагают учесть «дорожно-тропиночную сеть в местах рекреации» и наличие на набережной велодорожек, с удобством эксплуатации в зимнее время. Также на берегу Которосли хотят сделать архитектурно-художественную подсветку видовых зон, разместить малые архитектурные формы и арт-объекты, рядом предусмотреть места под автомобильные парковки.

Итоги конкурса проектов реконструкции Которосльной набережной должны подвести не позднее 25 мая, первая премия для победителя составит 100 тыс. руб.

Андрей Иванов