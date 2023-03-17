Нижегородские власти планируют предоставлять землю под глэмпинги без торгов

Правительство Нижегородской области опубликовало проект поправок в региональный закон о регулировании земельных отношений. Нормативный акт предлагается дополнить нормой о предоставлении земельных участков в аренду без торгов под глэмпинги – некапитальные строения для отдыха туристов на природе.

Крупные глэпминги планируется приравнять к масштабным инвестиционным проектам, дающим льготу в получении земли. Срок бесплатной аренды будет рассчитываться по объему инвестиций. Так, вложения в глэмпинги от 100 млн руб. позволят получить участок на 49 лет, от 50 до 100 млн руб. – на 25 лет, от 10 до 50 млн руб. – на 10 лет. Законопроект правительство сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, после которой будет внесен на рассмотрение регионального парламента.

В декабре 2022 года депутаты заксобрания Нижегородской области приняли закон о развитии агротуризма, который позволяет субсидировать из бюджета региона предпринимателей, организующих гостевые дома, кемпинги и глэмпинги на селе. Поддержка предполагает и льготы по налогу на имущество.

Владимир Зубарев