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Нижегородский агротуризм предлагают поддержать льготами по налогу на имущество

На рассмотрение законодательного собрания Нижегородской области внесен законопроект о предоставлении льгот по налогу на имущество для организаций, работающих в сфере эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма. Инициатором законодательной инициативы стала фракция «Единая Россия».

В пояснительной записке к законопроекту его авторы напоминают, что в декабре 2022 года в Нижегородской области принят закон об особенностях развития экологического туризма и туризма в сельской местности. По этому закону предприятиям, внесенным в единый реестр субъектов эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма, может предоставляться финансовая поддержка, в том числе в виде налоговых льгот. На получение льготы могут претендовать юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Нижегородской области. Одним из видов их деятельности должно быть предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.

Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, льготная ставка по налогу на имущество может составить 1% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются доходы за минусом расходов. Для тех, кто работает по обычной системе налогообложения, предусматривается льгота в виде снижения ставки по налогу на имущество с 2% до 0,55% в отношении основных средств для временного размещения туристов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году нижегородские власти планируют направить 30 млн рублей на субсидирование агротуризма. Субсидии на конкурсной основе предоставят предпринимателям, развивающим гостевые дома в деревнях, куда туристы могли бы приехать пожить сельской жизнью, а также кемпинги, глэмпинги и агроусадьбы. Одним из ключевых условий получения преференции станет подтверждение прав заявителя на земельный участок и решение совета по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области.

Андрей Репин

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