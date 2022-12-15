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Нижегородские депутаты доработали и приняли закон об агротуризме

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в четверг приняли в двух чтениях закон «Об особенностях развития туризма в сельской местности», сообщила пресс-служба регионального парламента.

Проект закона внесла фракция единороссов. Депутаты предложили субсидировать из бюджета Нижегородской области развитие гостевых домов в деревнях, куда туристы могли бы приехать пожить сельской жизнью. Условием для получения поддержки стали показатели дохода таких предпринимателей: поступления от размещения гостей должны составлять до 50% выручки, от производства сельхозпродукции – 10%.

Однако комитеты заксобрания сочли инициативу сырой и рекомендовали доработать ко второму чтению.

В окончательной редакции в проекте закона появились понятия «эко-рекреационный туризм», «экологический тур», «туристско-рекреационная тропа», «модульное некапитальное средство размещения». Эти виды деятельности конкретизированы, как и меры поддержки, которые будут финансовыми и нефинансовыми.

В частности, финансовые меры предполагают налоговые льготы наряду с социальным бизнесом, а имущественная поддержка позволит предпринимателям арендовать госимущество на льготных условиях. Чтобы получить преференции, селянам предстоит войти в реестр субъектов аграрно-познавательного и эко-рекреационного туризма.

«Область готова помогать тем, кто будет развивать агротуризм или экотуризм. Речь о льготах по областным налогам, о помощи в продвижении и грантах на развитие кэмпингов, глэмпингов, агроусадьб», — уточнила вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина.

Владимир Зубарев

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