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«Сбербанк лизинг» за 700 млн рублей поставит 51 единицу спецтехники для уборки Новосибирска

АО «Сбербанк лизинг» стало единственным участником госзакупки по поставку Новосибирску в лизинг 51 единицы специальной техники для уборки улиц. Компании выполнит контракт по начальной максимальной цене 698,3 млн руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил в пятницу журналистам, что за последние два года город получил 67 единиц новой техники. «Укомплектованность растет. Сейчас 51 единицу получим, возможности свои в уборке резко увеличим», – сказал он. По данным господина Локотя, спецтехнику компания должна будет поставить до 1 августа.

Сообщение о закупке спецтехники в лизинг муниципальное учреждение Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения» разместило в середине февраля. Изначально речь шла о 50 единицах, но позже в закупочную документацию внесли изменение, увеличив число зимних комбинированных дорожных машин с 12 до 13. Кроме них мэрия закупила девять вакуумных подметально-уборочных машин, десять тракторов, три ковшовых погрузчика, четыре снегопогрузчика, один автогрейдер, девять автосамосвалов и два бульдозера.

Как сообщалось, в ноябре 2022 года Центральный райсуд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры города и обязал мэрию приобрести 670 единиц специальной техники для уборки улиц.

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Дарья Решетникова

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