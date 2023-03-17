После попадания под санкции США приложение УБРиР удалили из Google Play

Мобильное приложение Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), попавшего в феврале под санкции США, удалили из магазина приложений Google Play, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе банка. Как пояснил глава розничного бизнеса УБРиР Сергей Миловский, установленное на смартфоны с ОС Android мобильное приложение УБРиР продолжит работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Найти прямые безопасные ссылки на скачивание официального мобильного приложения УБРиР для всех основных операционных систем можно на сайте банка»,— добавил господин Миловский.

Напомним, кроме УБРиР в блокирующий лист (Specially Designated Nationals List — SDN-лист) США попали 10 российских банков: МКБ, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, «Левобережный», «Приморье», МТС-банк, «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит». Их приложения также удалили из Google Play.

После попадания под санкции в УБРиР сообщали, что у банка «нет активов и обязательств в США, он не проводит финансовые операции на территории этой страны». Напомним, УБРиР также находится под санкциями Канады и Великобритании. Недавно УБРиР подвергся DDoS-атаке.

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Диана Сунагатуллина