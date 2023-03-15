УБРиР восстановил работу сервисов после DDoS-атаки

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) восстановил работу сайта, доступ к мобильному и интернет-банку после DDoS-атаки. «Открыт доступ ко всем клиентским сервисам. Мобильное приложение, интернет-банк и сайт работают в штатном режиме. Нашим клиентам доступны все привычные операции и платежи»,— сообщили в пресс-службе УБРиР.

Ранее Росбанк сообщил о крупной DDoS-атаке на свои сервисы. Из-за этого возникли временные затруднения в работе приложений. Напомним, банк продлевал работу офисов, где можно будет подать заявления на срочные переводы в бумажном виде. После начала военной операции на Украине о непрерывных кибератаках на ресурсы организации сообщали в Сбербанке.

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Диана Сунагатуллина