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Коммерсантъ FM
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Институт Столыпина: российский бизнес недоволен коррупцией и необъективностью судов

Результаты опроса Института экономики роста им. П. А. Столыпина свидетельствуют о том, что российские бизнесмены жалуются на коррупцию, необъективность судебной системы и избыточные требования со стороны чиновников. Как сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, треть предпринимателей оценивают опыт общения с государственными органами как позитивный (32%), еще примерно столько же называют его нейтральным (34%), а почти каждый пятый недоволен взаимодействием (19%).

«Чаще всего предприниматели жаловались на: формальное толкование законов и требований (33%); придирки и необоснованные требования (32%); волокиту (31%); сложность и затратность процедур (26%); недобросовестное отношение чиновников к своим обязанностям (23%); коррупционные притязания представителей государства (21%)»,— говорится в итогах опроса Института экономики роста.

Опрос проводился с 22 февраля по 3 марта. В нем приняли участие около 1,5 тыс. собственников и руководителей фирм из 85 регионов России.

С 2019 года правительство России ведет работу по оптимизации обязательных требований к бизнесу. Тогда же по поручению президента Владимира Путина была введена «регуляторная гильотина» — инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду.

Для ее реализации кабмин утвердил более 40 отраслевых рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса. В результате работы групп удалось отменить 143 тыс. обязательных требований.

13 марта правительство сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших под «регуляторную гильотину».

Подробнее о предложениях бизнеса по снижению госконтроля за его деятельностью читайте в публикации «Ъ» «Остановка для обязательных требований».

Александр Кислов

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