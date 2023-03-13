Правительство упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

Правительство России сняло запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Регуляторная гильотина» — принятый российскими властями инструмент пересмотра и отмены нормативных правовых актов, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду.

Инициировать упрощение обязательных требований бизнес может после оценки Минэкономразвития. Ранее корректировать обязательные требования было нельзя без полного переиздания нормативного акта. Внести изменения можно, если они не устанавливают новые запреты и ограничения, а также направлены на улучшение положения бизнеса и снижение его затрат.

С 2019 года правительство ведет работу по оптимизации обязательных требований к бизнесу. Тогда же по поручению президента Владимира Путина была введена «регуляторная гильотина». Для ее реализации правительство утвердило более 40 отраслевых рабочих групп, состоящих преимущественно из представителей бизнеса. В результате работы групп удалось отменить 143 тыс. обязательных требований.

Милена Костерева