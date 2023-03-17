Ярославская область сохранила первое место по злокачественным опухолям в стране

Ярославская область второй год подряд остается на первом месте в РФ по числу злокачественных новообразований на 100 тыс. населения. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы заявил главный врач Ярославской областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская онкологическая больница

Фото: официальная страница "Вконтакте" Ярославской областной клинической больницы, Коммерсантъ Ярославская онкологическая больница

Фото: официальная страница "Вконтакте" Ярославской областной клинической больницы, Коммерсантъ

В 2021 году в регионе зарегистрировано 529,3 случаев на 100 тыс. населения, в 2022 году —555 случаев. Это первое место по России. В среднем по стране этот показатель составляет 397,91 на 100 тыс. человек.

«С одной стороны это плохо — люди болеют. С другой стороны — это хорошо. Потому что эти цифры выверены, честные. И это говорит о том, что мы, несмотря ни на что, достаточно качественно выявляем те злокачественные образования, которые есть у нас в регионе»,— заявил главный врач областной онкобольницы Павел Нестеров.

По уровню смертности Ярославская область была на 8 месте по стране в 2021 году, показатели смертности в регионе снижаются.

«В 2022 году в Ярославской области выявлено 6 812 злокачественных новообразований, из них 3859 у женщин и 2953 у мужчин. У женщин пик заболеваемости злокачественными новообразованиями приходится на 70-74 года, у мужчин 65-69 лет»,— добавил Павел Нестеров.

Андрей Иванов