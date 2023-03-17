Ярославская область сохранила первое место по злокачественным опухолям в стране

Ярославская область второй год подряд остается на первом месте в РФ по числу злокачественных новообразований на 100 тыс. населения. Об этом на заседании комитета по здравоохранению областной думы заявил главный врач Ярославской областной клинической онкологической больницы Павел Нестеров.
Ярославская онкологическая больница
Фото: официальная страница "Вконтакте" Ярославской областной клинической больницы, Коммерсантъ
В 2021 году в регионе зарегистрировано 529,3 случаев на 100 тыс. населения, в 2022 году —555 случаев. Это первое место по России. В среднем по стране этот показатель составляет 397,91 на 100 тыс. человек.
«С одной стороны это плохо — люди болеют. С другой стороны — это хорошо. Потому что эти цифры выверены, честные. И это говорит о том, что мы, несмотря ни на что, достаточно качественно выявляем те злокачественные образования, которые есть у нас в регионе»,— заявил главный врач областной онкобольницы Павел Нестеров.
По уровню смертности Ярославская область была на 8 месте по стране в 2021 году, показатели смертности в регионе снижаются.
«В 2022 году в Ярославской области выявлено 6 812 злокачественных новообразований, из них 3859 у женщин и 2953 у мужчин. У женщин пик заболеваемости злокачественными новообразованиями приходится на 70-74 года, у мужчин 65-69 лет»,— добавил Павел Нестеров.