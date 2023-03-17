Мебельщики выстраивают рынок

Европейская мебель может подорожать еще в полтора раза, причиной этого станут зеркальные меры России в ответ на санкции ЕС. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности предлагает повысить пошлины на продукцию из недружественных стран до 50%. Этот вопрос, как выяснил “Ъ FM”, сейчас находится на обсуждении в Минпромторге. Кто в итоге за все заплатит? И готовы ли уйти, к примеру, итальянские мебельщики из России? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские диваны, на которые действительно хочется присесть, стоят уже от 200-250 тыс. руб. Если делать на заказ, вдвое дороже. А это уже прайс итальянских премиальных мебельщиков с учетом курса валют, конвертации и логистики. Если полистать каталоги, то в них есть, конечно, варианты и за 1,5 млн руб.

В высоком сегменте российские производители пока не конкуренты европейским, но это временно. Необходима защита внутреннего рынка, заявил в интервью “Ъ FM” гендиректор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов:

«Последние годы мы увеличивали объем мебели, экспортируемой в страны Евросоюза. Но де-факто эти рынки были закрыты еще раньше, чем введен в действие пятый пакет санкций, коснувшийся в том числе мебели. При этом эти государства завезли в Россию товаров на $426 млн. Мы предлагаем отзеркалить пошлины недружественных стран в отношении в мебели минимум на 50%».

Более 32 млрд руб. — нелишние деньги для отечественных мебельщиков и экономики, добавляет господин Иртуганов. В данный момент российские игроки вполне допускают, что европейские компании будут вынуждены уйти, ведь их продукция может подорожать в полтора раза и завозить ее станет невыгодно. Максимум, кто пострадает в этой ситуации, — это застройщики элитной недвижимости, считает владелец компании Mr.Doors Максим Валецкий:

«Что касается импортной мебели из недружественных стран, то ее поток держался на уровне нескольких процентов. Для суперпремиальных девелоперов, которые устанавливают итальянские кухни, чтобы дороже продать свои квартиры, эти поставки совсем прекратятся.

Правда, были отдельные граждане, которые частным образом заказывали из Европы мебель по €30 тыс., потому что деньги девать некуда, но таких клиентов за год уже практически не осталось».

После начала спецоперации на Украине из России ушли многие, в том числе корпорация IKEA. Правда, сейчас ее продукцию включили в список товаров для параллельного импорта. В итоге самыми лояльными оказались итальянцы и французы. Но то, что завозится сейчас из Европы, рассчитано всего на 2-3% населения, отметил владелец салонов интерьера «Телепорт» Михаил Авилов:

«Если мы, допустим, недорогую мебель везем из Европы, то у нас она становится дорогой. Во-первых, логистическое плечо достаточно длинное, плюс еще пошлины, НДС. В итоге продукция на эти деньги не выглядит, и потому не продается. Так что имеет смысл везти только дорогую мебель и для тех, кто может себе это позволить. Все остальное — это наши производители и Китай.

У игроков отечественного рынка сейчас стоит задача этими заявлениями увеличить средний чек, то есть повысить маржинальность.

То есть в конечном итоге дорогие бренды станут совсем недоступными, и покупатели будут приобретать мебель среднего сегмента, в том числе его верхней границы. На нее уже можно ставить другие цены».

В Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности “Ъ FM” заверили, что отечественные производители цены если и поднимутся, то исключительно на уровень инфляции. Но если посмотреть на цифры, то за год российская мебель стала дороже на 10-12%, а европейские компании увеличили ценники не более чем на 5%.

И, несмотря на санкции, многие не хотят уходить с российского рынка, подчеркнул архитектурный дизайнер Майк Шилов: «Для некоторых итальянских фабрик лишиться российского рынка означает закрыться. Кто-то из моих клиентов согласится, скрепя сердце, на подорожание на 10-20%, но для кого-то это будет уже неприемлемо. Человек пойдет искать более доступные варианты, при этом стараясь найти их без потери качества, в том числе в части дизайна. И вот такие предложения начали появляться».

Пока индивидуальность пока присуща единицам, но сам факт появления в России таких производителей — своего рода положительный эффект от санкций. Кроме того, потенциал внутреннего рынка весьма перспективен: в стране зарегистрировано 35 тыс. предприятий и ИП по производству мебели.

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