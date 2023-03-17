Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Медведев об инциденте с беспилотником: американцы вконец оборзели

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram крушение американского беспилотника в Черном море. Он заявил, что, по его мнению, «американцы вконец оборзели». Господин Медведев добавил, что «церемониться с ними неправильно».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев написал, что международной конвенции, которая бы подошла к этой теме, нет, а внутреннее законодательство только формируется. Он дополнил, что, согласно Воздушному кодексу России, беспилотники должны соблюдать ограничения на полеты в определенных зонах, «особенно в период боевых действий». Господин Медведев отметил, что Черное море — часть российской территории.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно»,— написал Дмитрий Медведев. Он отметил, что контакты военных нужны, «особенно на фоне заявлений американских ублюдков» вроде сенатора Линдси Грэма о том, что российские военные самолеты нужно сбивать при приближении к американским в международном воздушном пространстве. «Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия»,— дополнил господин Медведев, добавив эмодзи креста.

14 марта над Черным морем потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны США говорили, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По заявлению Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

16 марта европейское командование вооруженных сил США опубликовало видео с беспилотником и российским Су-27. CNN со ссылкой на американского чиновника писал, что Россия подняла со дна обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника. Также, по данным CNN, после инцидента США начали оценку важности разведданных, полученных с беспилотников.

Подробнее о реакции обеих партий США на инцидент с падением беспилотника — в материале «Черное море их связало».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...