Медведев об инциденте с беспилотником: американцы вконец оборзели

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram крушение американского беспилотника в Черном море. Он заявил, что, по его мнению, «американцы вконец оборзели». Господин Медведев добавил, что «церемониться с ними неправильно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Дмитрий Медведев написал, что международной конвенции, которая бы подошла к этой теме, нет, а внутреннее законодательство только формируется. Он дополнил, что, согласно Воздушному кодексу России, беспилотники должны соблюдать ограничения на полеты в определенных зонах, «особенно в период боевых действий». Господин Медведев отметил, что Черное море — часть российской территории.

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно»,— написал Дмитрий Медведев. Он отметил, что контакты военных нужны, «особенно на фоне заявлений американских ублюдков» вроде сенатора Линдси Грэма о том, что российские военные самолеты нужно сбивать при приближении к американским в международном воздушном пространстве. «Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия»,— дополнил господин Медведев, добавив эмодзи креста.

14 марта над Черным морем потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper. В Минобороны США говорили, что он упал из-за маневра российского истребителя Су-27. По заявлению Минобороны РФ, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», после «резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

16 марта европейское командование вооруженных сил США опубликовало видео с беспилотником и российским Су-27. CNN со ссылкой на американского чиновника писал, что Россия подняла со дна обломки стекловолокна и мелкие детали беспилотника. Также, по данным CNN, после инцидента США начали оценку важности разведданных, полученных с беспилотников.

Подробнее о реакции обеих партий США на инцидент с падением беспилотника — в материале «Черное море их связало».