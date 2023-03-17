В ДТП с рейсовым автобусом в Ярославле пострадали 12 человек

В Ярославле при столкновении автобуса 49-го маршрута с микроавтобусом «Мерседес» и двумя легковыми автомобилями пострадали 12 человек, из пятеро госпитализированы. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Авария случилась около 18 часов вечера 16 марта на Московском проспекте в Ярославле. Автобус «ПАЗ» маршрута№49 задел двигавшийся в попутном направлении микроавтобус «Мерседес», после чего столкнулся с «Мицубиши Аутлендер» и «Мицубиши Лансер».

В рейсовом автобусе травмы получили 4 человека, в том числе два пассажира госпитализированы. В больницу доставлены водитель «Мерседеса» и два его пассажира. Всего по данным УМВД за медицинской помощью обратилось 12 человек, семеро из них будут лечиться амбулаторно.

Перевозчиком на маршруте №49 является ООО «Гирфтранс». Причины и виновника аварии назовут в ГИБДД.

Андрей Иванов