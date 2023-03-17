Два новых лифта запустили в Глазовской межрайонной больнице в Удмуртии

В стационаре Глазовской межрайонной больницы в Удмуртии начали работать лифт для пациентов и посещающих, а также лифт в операционном блоке для перевозки пациентов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Как сообщил первый заместитель главного врача больницы Василий Ремняков, в настоящее время приемку проходят буфетный лифт для доставки еды в стационарные отделения, два малых грузовых лифта в операционном блоке, аптечный лифт для доставки медикаментов в отделения, а также больничный лифт для доставки лежачих пациентов.

Напомним, средства на замену семи лифтов в Глазовской больнице выделили из республиканского бюджета. Ремонт учреждения начался в 2021 году, здесь заменили окна и провели ремонт в хирургических отделениях. В 2023 году в Глазовскую больницу поступят новый ангиограф для проведения операций на сосудах, а также новые аппараты УЗИ и офтальмологическое оборудование.