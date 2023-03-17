Нетаньяху объяснил отказ от поставок оружия Украине из-за соглашений с Россией по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не поставляет вооружение Украине из-за своих договоренностей с Россией по Сирии. Он также отметил, что Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и поставляет системы раннего оповещения при воздушной тревоге.

«Я должен сказать откровенно: у нас сложная ситуация. Израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии»,— сказал Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине (цитата по «РИА Новости»). Трансляция велась на YouTube.

Господин Нетаньяху напомнил, что, заключая соглашения с Россией, страна надеялась не допустить открытия «третьего фронта» со стороны Сирии. «Мы договорились, что не будем сбивать наши самолеты»,— добавил он.

Израиль поддерживает Украину в военных действиях с Россией, но не поставляет ей вооружение. В феврале Биньямин Нетаньяху говорил, что пересмотрит вопрос передачи оружия ВСУ. Газета Israel Hayom также со ссылкой на источники писала о планах господина Нетаньяху посетить Киев. По информации Axios, в середине февраля правительство Израиля одобрило выдачу экспортных лицензий на продажу Украине систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Официальные израильские лица заявляли изданию, что это не свидетельствует об изменении политики Израиля, поскольку системы носят оборонительный характер.

Олеся Павленко