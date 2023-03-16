Axios: Израиль одобрил продажу Украине систем защиты от беспилотников

Власти Израиля одобрили выдачу экспортных лицензий на продажу Украине радиоэлектронной борьбы с беспилотниками в середине февраля, сообщает Axios. Официальные израильские лица уточнили изданию, что одобрение экспортных лицензий не свидетельствует об изменении политики Израиля в отношении украинского конфликта, поскольку указанные системы носят оборонительный характер.

По информации Axios, экспортные лицензии были одобрены министром обороны Израиля Йоавом Галантом и министром иностранных дел Эли Коэном для концерна Elbit и компании Rafael еще в середине февраля. О выдаче лицензий господин Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского 15 февраля.

Собеседник Axios рассказал, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, где ей рассказали об использовании системы защиты против беспилотников. Точная дата визита украинской делегации не называется. Но по данным издания, сделка еще не подписана.

Источники издания отметили, что Израиль мог утвердить лицензии для того, чтобы посмотреть, как системы защиты работают против иранских беспилотников, которые, как утверждается, Россия использует в боевых действиях на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

Израиль в российско-украинском конфликте поддерживает Киев, однако не отправляет ему вооружение. 16 февраля Эли Коэн прибыл с визитом в Киев. Это первая поездка высокопоставленного израильского чиновника на Украину после начала российской военной операции. По данным Israel Hayom, в ближайшее время посетить Киев может премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Подробнее о визите Эли Коэна в Киев — в материале «Ъ» «Израиль разочаровал Украину».