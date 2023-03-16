Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за участия России и Белоруссии

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась принимать этап женского Кубка мира по фехтованию на рапирах из-за допуска к соревнованиям спортсменок из России и Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте спортивной организации.

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«Решение конгресса FIE (Международная федерация фехтования,— "Ъ") снова разрешить участие России и Белоруссии вызвало бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами. Как и прежде, мы солидарны с народом Украины… Обстоятельства не позволяют принять иное решение»,— прокомментировала бойкот президент DFB Клаудия Бокель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаудия Бокель

Фото: Gero Breloer / AP Клаудия Бокель

Фото: Gero Breloer / AP

Она также подчеркнула, что провести турнир в Германии в текущих условиях «сейчас было бы немыслимо». В связи с этим у немецкой ассоциации остается «ряд вопросов» к Международной федерации фехтования (FIE).

Решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях, от которых их отстранили весной 2022 года, после начала событий на Украине, конгресс FIE принял 10 марта.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Людей с оружием выпустили из России».

Григорий Лейба